Staatsbesuch

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Berlin eingetroffen

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Besuch in Berlin eingetroffen. Er bestätigte seine Ankunft in der Nacht auf Twitter. Es ist Selenskyjs erster Besuch in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Nach politischen Gesprächen in Berlin wird er am Nachmittag in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

14.05.2023