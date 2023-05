Vor Karlspreis-Verleihung

Das Datenleak vor einigen Wochen hat militärische Pläne im Ukraine-Russland-Konflikt offenbart. Auch darum wird der ukrainische Präsident Selenskyj für persönliche Gespräche im Mai nach Deutschland reisen. (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa)

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise. Über einen Besuch in der Bundesrepublik war seit Tagen spekuliert worden. So hatte es geheißen, Selenskyj solle morgen in Aachen den Karlspreis entgegennehmen, mit dem er und das ukrainische Volk in diesem Jahr ausgezeichnet wurden. Der Preis wird für Verdienste um Europa vergeben.

Es wäre Selenskyjs erste Deutschland-Reise seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022.

Heute hält sich der ukrainische Präsident in Italien auf. Dort führte er Gespräche mit Präsident Mattarella und Ministerpräsidentin Meloni, auch ein Treffen mit Papst Franziskus ist geplant.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.