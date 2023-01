ARD-Interview

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Bundesregierung für ihre zögerliche Haltung bezüglich Waffenlieferungen kritisiert. (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

Sich bei möglichen Waffenlieferungen an anderen Ländern zu orientieren, anstatt an den eigenen Möglichkeiten, sei nicht in Ordnung, sagte Selenskyj im ARD-Fernsehen. Es sei jetzt nicht die Zeit des Handels, es sei die Zeit des Überlebens. Der Westen könne noch ein halbes Jahr weiter diskutieren, aber in der Ukraine stürben jeden Tag Menschen. Wenn Deutschland Leopard-Panzer habe, dann sollte sie Berlin zur Verfügung stellen. Die Ukraine verteidige sich und habe nicht vor, Russland anzugreifen, erklärte Selenskyj.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.