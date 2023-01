ARD-Interview

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Bundesregierung für ihre zögerliche Haltung bezüglich Waffenlieferungen kritisiert. (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

In seiner abendlichen Videobotschaft äußerte sich Selenskyj auch zur Debatte über die mögliche Lieferung von Kampfpanzern an sein Land. Ohne Berlin direkt zu erwähnen, sagte er, man warte auf eine Entscheidung aus einer europäischen Hauptstadt, die die vorbereiteten Ketten der Zusammenarbeit bei Panzern in Gang setze. Der ukrainische Präsident ergänzte, er glaube, dass die Stärke der deutschen Führung unverändert bleiben werde.

Zuvor hatte Selenskyj im ARD-Fernsehen die Bundesregierung für ihre Haltung bei der Frage möglicher Kampfpanzer-Lieferungen kritisiert. Er warf Deutschland vor, sich zu sehr an anderen Ländern und nicht an den eigenen Möglichkeiten zu orientieren. Für die Ukraine gehe es ums Überleben. Zugleich betonte der ukrainische Staatschef mit Blick auf bereits geleistete Militärhilfe, die Ukraine sei Deutschland dankbar.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.