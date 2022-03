Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft zu Demonstrationen auf: "Kommen Sie aus Ihren Büros, Ihren Wohnungen, Ihren Schulen und Universitäten" (Archivbild). (imago images/ZUMA Wire)

In einer Videoansprache sagte Selenskyj, der am 24. Februar begonnene Krieg sei nicht nur gegen die Ukraine gerichtet. Russland versuche, die Freiheit aller Menschen in Europa und der Welt zunichte zu machen. Die Kriegsgegner sollten mit ukrainischen Symbolen auf die Straße gehen, um die Ukraine, die Freiheit und das Leben zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.