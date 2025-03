Russischer Angriffskrieg

Präsident Selenskyj schrieb auf X, er habe Merz für dessen Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gedankt. Sie hätten ihre Positionen koordiniert und sich auf weitere Zusammenarbeit und Kontakte verständigt, schrieb Selenskyj weiter.

Die Ukraine wisse die deutschen Bemühungen zur Wiederherstellung der Sicherheit in Europa und zur Unterstützung der Ukraine sehr zu schätzen. Selenskyj erinnerte zudem daran, dass Deutschland der für die Ukraine führende Lieferant von Luftabwehrsystemen sei und zudem eine entscheidende Rolle spiele, was finanzielle Hilfen angehe.

Merz äußerte sich zunächst nicht zum Inhalt des Gesprächs, verbreitete auf X aber den Post Selenskyjs weiter. Der CDU-Chef hat sich mehrfach für eine Fortführung der deutschen Unterstützung der Ukraine ausgesprochen.

US-Präsident Trump hatte angekündigt, die Militärhilfe für die Ukraine auszusetzen und zu überprüfen . Nach einem Bericht der "New York Times" tritt die Anordnung sofort in Kraft und betrifft auch Waffen, die bereits in der Auslieferung sind.