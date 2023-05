Papst Franziskus empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. ( -/Vatican Media/dpa)

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hatte immer wieder erklärt, jede Gelegenheit ergreifen zu wollen, um für Frieden in der Ukraine zu werben. Am Nachmittag war Selenskyj mit dem italienischen Präsidenten Matarella und Regierungschefin Meloni zusammengekommen. Matarella sagte, Italien stehe an der Seite der Ukraine. Später hieß es aus Kreisen des Präsidentenpalasts, Matarella habe seinem Gast unter anderem weitere Militär- und Finanzhilfe zur Verteidigung gegen die russischen Invasionstruppen zugesagt. Selenskyj schrieb auf Twitter, es sei ein wichtiger Besuch für den nahenden Sieg der Ukraine.

Der Aufenthalt in Italien und im Vatikan fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

