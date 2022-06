Tschechisches Parlament

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte im tschechischen Parlament vor Angriffen Russlands auf weitere Länder (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Dies würde unter Beweis stellen, dass Europa eine wirkliche Gemeinschaft sei und die europäischen Werte mehr bedeuteten als nur leere Phrasen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache an das tschechische Parlament in Prag. Zugleich warnte er

vor Angriffen Russlands auf weitere Länder. Präsident Putin würde bei einem Sieg nicht in der Ukraine haltmachen, Russlands imperiale Ambitionen reichten von - so Selenskyj wörtlich - "Warschau bis nach Sofia, von Prag bis nach Tallinn".

Die Ukraine hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs einen Antrag auf Aufnahme in die EU gestellt. Die Mitgliedsstaaten beauftragten daraufhin die EU-Kommission daraufhin, eine Empfehlung abzugeben, ob das Land den Status eines Beitrittskandidaten bekommen sollte.

