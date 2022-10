40-Staaten-Treffen in Prag

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt in Prag für Solidarität mit seinem Land. (Imago/ZUMA Wire/Igor Golovniov)

Bundeskanzler Scholz nannte die neue Gemeinschaft eine große Innovation. Es gehe allerdings nicht darum, eine weitere Institution zu schaffen. EU-Ratspräsident Michel sagte, die Ziele seien mehr Stabilität, mehr Sicherheit und mehr Frieden. Der Zusammenschluss soll einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern außerhalb der Europäischen Union ermöglichen.

Selenskyj wirbt für Solidarität mit der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj warb in Prag für Solidarität mit seinem Land. Selenskyj sagte in seiner per Video zugeschalteten Rede, Russland scheine geografisch zu Europa zu gehören, mit Blick auf seine Werte und sein Verhalten sei es aber der am stärksten anti-europäische Staat der Welt. Er forderte eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau. Zudem müsse Russland aus internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen ausgeschlossen und ein Kriegsverbrechertribunal eingerichtet werden. - Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Neben dem Ukraine-Krieg standen in Prag vor allem die Energiekrise und die Wirtschaftslage auf der Tagesordnung.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.