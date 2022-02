Krieg in der Ukraine Ukrainischer Verteidigungsminister: Russland bereitet neue Angriffwelle vor

In der Ukraine liefert sich die russische Armee in mehreren Landesteilen schwere Gefechte mit ukrainischen Verbänden. Im Osten der Ukraine lagen am Abend die Außenbezirke der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol unter starkem Artilleriefeuer.

