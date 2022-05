Öl-Embargo

Das Außenministerium in Kiew begrüßt die Einigung. (picture alliance / Christophe Gateau/dpa)

Das Außenministerium in Kiew teilte mit, man erwarte, dass Russland bis Ende des Jahres 90 Prozent seiner Öl-Exporte nach Europa verliere. Dadurch würden der russischen Kriegsmaschinerie viele Milliarden US-Dollar entzogen. Unzufrieden äußerte sich Kiew allerdings über das Verhalten Ungarns. Wegen des angedrohten Vetos der Regierung in Budapest hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, dass nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden sollen. Transporte per Pipeline sollen weiter möglich sein.

Innerhalb der Bundesregierung wird die Entscheidung unterschiedlich beurteilt. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, er sei nicht glücklich mit dem Ergebnis. Ungarns Ministerpräsident Orban habe ruchlos für seine eigenen Interessen gepokert. Die europäische Kraft und die Entschlossenheit Europas habe durch das "Gewürge" um das sechste Sanktionspaket gelitten. Bundeskanzler Scholz sprach dagegen von einschneidenden Sanktionen gegen Russland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.