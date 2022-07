Äußerungen zu Stepan Bandera

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

In einer Erklärung heißt es, Melnyks Aussagen über den ukrainischen Nationalisten und Partisanenführer Stepan Bandera im Zweiten Weltkrieg stellten seine eigene Meinung dar. Sie spiegelten nicht die Position des ukrainischen Außenministeriums wider. Melnyk hatte im Interview mit dem deutschen Journalisten Tilo Jung für dessen Online-Sendung "Jung und Naiv" gesagt, Bandera sei - Zitat - kein "Massenmörder von Juden und Polen" gewesen. Das würde er immer wieder bestätigen.

Zudem bestritt Melnyk, dass Bandera mit den deutschen Nationalsozialisten kollaboriert habe. Bandera führte in den 30er und 1940er Jahren eine nationalistische Bewegung an. Teil davon war eine Rebellenarmee. Ihr werden unter anderem Massaker angelastet, denen auch zehntausende polnische Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Das ukrainische Außenministerium verwies in seiner Erklärung zu Melnyk in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die engen Beziehung zu Polen. Man bedanke sich für Warschaus beispiellose Unterstützung im Kampf gegen die russische Invasion.

