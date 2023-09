Schwarzes Meer

Das Militär teilte mit, dass die russischen Schiffe beschädigt worden seien. Das Verteidigungsministerium in Moskau räumte lediglich den Angriff auf ein Schiff ein. Zudem gab es an, fünf ukrainische Wasserdrohnen abgewehrt zu haben. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig überprüfbar. Nach Informationen der Zeitung "Kyiv Post" haben ukrainische Drohnen auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ein weiteres Luftabwehrsystem zerstört. Am Abend ordnete der Verteidigungsrat der Region Cherson an, die dort lebenden Menschen in Sicherheit zu bringen. Das Gebiet wird zum Teil von russischen Streitkräften kontrolliert und regelmäßig bombardiert.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.