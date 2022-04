Zerstörungen am Flughafen Tschornobajewka bei Cherson (AFP)

Die russischen Besatzer würden praktisch von allen Seiten intensiv angreifen und Ziele unter Beschuss nehmen, hieß es. Moskau ziehe zusätzliche Kräfte in die Nähe von Isjum im Gebiet Charkiw zusammen. Primäres Ziel des Gegners sei nach wie nach die volle Kontrolle über die Gebiete Luhansk und Donezk.

In der von den Invasoren eroberten Hafenstadt Cherson soll es eine Serie von schweren Explosionen gegeben haben. Die russische Nachrichtenagentur RIA teilte mit, in der Nähe eines Fernsehsenders seien mehrere Raketen eingeschlagen. In Cherson hatten Soldaten zuvor eine pro-ukrainische Kundgebung mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst, nachdem das russische Militär einen neuen Bürgermeister eingesetzt hatte.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.