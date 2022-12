Ukrainisches Militär schießt 54 russische Raketen und Marschflugkörper ab. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Libkos)

Der ranghöchste ukrainische General Saluschny teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, man habe 54 von insgesamt 69 feindlichen Geschossen abfangen können. Deren Ziel sei erneut die Versorgungs-Infrastruktur in der Ukraine gewesen. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden eine weitere massive Angriffswelle gemeldet. In mehreren Städten gab es schwere Explosionen, unter anderem in Charkiw und in der Haupstadt Kiew. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko sind dort in der Folge momentan 40 Prozent der Haushalte ohne Strom. Die Wärme- und Wasserversorgung funktioniere aber normal.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.