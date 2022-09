Wladimir Klitschko hat den M100 Media Award stellvertretend für das gesamte ukrainische Volk entgegen genommen. (AFP / Jens Schlueter)

Der frühere Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko nahm den Preis am Abend in Potsdam stellvertretend entgegen. Hauptredner auf der Veranstaltung war Bundeskanzler Scholz. Er sicherte der Ukraine erneut die Unterstützung Deutschlands zu. Diese werde so lange wie nötig aufrechterhalten. Das geschehe weiter in enger Abstimmung mit den europäischen und internationalen Partnern, betonte Scholz.

