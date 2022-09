Russischer Krieg gegen die Ukraine

Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters von Kiew nimmt stellvertretend für das ukrainische Volk den Medienpreis M100 entgegen. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Zur Begründung nannte die Jury der Initiative Potsdam Media International den Mut und die Standfestigkeit der Ukrainer gegen die russische Invasion. Kein Volk der Welt habe in den vergangenen Monaten so leidenschaftlich den Wert der Freiheit demonstriert. Stellvertretend für seine Landsleute soll Wladimir Klitschko, der Bruder des Bürgermeisters von Kiew, die Auszeichnung am 15. September in Potsdam entgegennehmen. Bundeskanzler Scholz soll die Hauptrede der Preisverleihung halten.

Der Preis M100 wird seit 2005 jährlich an Menschen vergeben, die sich für die europäische Verständigung sowie Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Im vergangenen Jahr erhielten der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Anti-Korruptionsstiftung FBK die Auszeichnung.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.