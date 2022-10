Ulf Kristersson ist zum neuen Ministerpräsidenten in Schweden gewählt worden. (dpa / TT News Agency / Fredrik Sandberg)

Der Vorsitzende der Partei Die Moderaten erhielt bei einer Parlamentsabstimmung in Stockholm die dafür benötigte Unterstützung. Kristersson will mit einer Drei-Parteien-Koalition regieren, die aus seinen Moderaten, den Christdemokraten und den Liberalen besteht. Zudem muss er sich im Parlament von den Rechtspopulisten - den Schwedendemokraten - unterstützen lassen, um auf eine Mehrheit zu kommen. Die Schwedendemokraten hatten bei der Parlamentswahl ein Rekordergebnis erreicht und die Moderaten erstmals als zweitstärkste Kraft abgelöst. Minderheitsregierungen ohne eigene Regierungsmehrheit sind in Skandinavien keine Seltenheit - neu ist jedoch, dass die Rechtspopulisten als Unterstützerpartei an solch einer Konstellation aktiv beteiligt sein werden.

