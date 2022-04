Doping-Diskussion

Ex-Biathlet Frank Ullrich (SPD) ist Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag - den Sitz im NADA-Aufsichtsrat lässt er wegen Dopingvorwürfen ruhen. (imago images/photothek)

Hintergrund sind Anschuldigungen gegen Ullrich im Zusammenhang mit Doping in der früheren DDR. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte aus Unterlagen der Staatssicherheit zitiert, in denen ein Arzt des Ski-Verbandes der DDR bei Ullrich in seiner Zeit als Biathlet vermerkt haben soill, dass er und 20 andere Sportler Dopingmittel bekommen sollten. Ullrich erklärte, er könne sich den Vermerk nicht erklären und bestritt jegliche Verstrickung in Dopingfälle. Zugleich sei aber klar, dass dies Fragen aufwerfe, die mit dem Amt bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur nur schwer zu vereinbaren seien. - Ullrich ist Vorsitzender des Sportausschusses des Bundestages und saß damit automatisch im Aufsichtsrat der NADA.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.