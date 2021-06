An der Synagoge in Ulm ist am frühen Morgen Feuer gelegt worden.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden leerte und anzündete. Der Zeuge verständigte Polizei und Feuerwehr. Der Brand wurde gelöscht; es entstand geringer Sachschaden durch Verrußung. Zu den Ermittlungen wurde der Staatsschutz hinzugezogen.

