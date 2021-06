Die baden-württembergische Landesregierung hat den Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verurteilt.

Ministerpräsident Kretschmann sprach von einer widerwärtigen Tat und erklärte, man werde dem heimtückischen Gesicht des Antisemitismus klar und deutlich entgegentreten. Landes-Innenminister Strobl sagte, wer versuche, eine Synagoge anzuzünden, den werde die volle Härte des Rechtsstaates treffen.



An der Fassade der Ulmer Synagoge hatte ein Unbekannter heute früh eine brennbare Flüssigkeit angezündet. Ein Zeuge verständigte Polizei und Feuerwehr. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden. Polizei und Staatsschutz ermitteln in dem Fall. Die Schutzmaßnahmen in Ulm wurden erhöht. Darüber hinaus wird dies auch für andere jüdische Einrichtungen in Baden-Württemberg geprüft.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.