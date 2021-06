Die baden-württembergische Landesregierung hat den Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verurteilt.

Ministerpräsident Kretschmann sprach von einer widerwärtigen Tat. Innenminister Strobl sagte, wer versuche, eine Synagoge anzuzünden, den werde die volle Härte des Rechtsstaates treffen. Der Antisemitismusbeauftrage des Landes, Blume, warnte vor einer weiteren Radikalisierung des Antisemitismus. Man dürfe jetzt nicht die gängigen Nie-Wieder-Reden halten, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen". Sondern es müsse zum Beipsiel darum gehen, wie man den antisemitischen Hass besser bekämpfen könne, der sich durch die Sozialen Medien ausbreite.



An der Fassade der Ulmer Synagoge hatte ein Unbekannter heute früh eine brennbare Flüssigkeit angezündet. Ein Zeuge verständigte Polizei und Feuerwehr. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden. Der Staatsschutz ermittelt. Zur Stunde soll es eine Mahnwache an der Synagoge geben. Blume wies nach Angaben des SWR darauf hin, dass heute der Jahrestag des Beginns im Sechstagekrieg zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten 1967 ist.

