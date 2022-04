Ukrainische Soldaten zwischen den Trümmern beschädigter Gebäude nach einem russischen Angriff in Charkiw (Foto vom 16.04.2022) (Felipe Dana/AP/dpa)

Sie waren zur Kapitulation aufgefordert worden. Nach russischen Angaben sollen sich noch rund 2.500 ukrainische Soldaten in einem Stahlwerk verschanzt haben, unter ihnen 400 ausländische Söldner. Sie seien nicht bereit, sich zu ergeben, teilte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau mit. Die Regierung in Kiew habe ihnen untersagt, die Waffen niederzulegen.

Weitere Luftangriffe Russlands

In Mariupol hatte es heute früh weitere Luftangriffe gegeben. Auch andere Ortschaften in der Ukraine wurden bombardiert, darunter der Ort Browary nahe Kiew. Der Bürgermeister erklärte, die Infrastruktur sei getroffen worden, es könne zu Problemen bei der Wasser- und Stromversorgung kommen. Nach russischer Darstellung wurde bei dem Angriff eine weitere Munitionsfabrik zerstört.

Angriffe werden aus Charkiw im Osten des Landes und aus der Region um die südukrainische Stadt Mykolajiw gemeldet. In der Hauptstadt Kiew blieb es von Luftalarm abgesehen dagegen ruhig.

