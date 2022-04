Ukrainische Soldaten zwischen den Trümmern beschädigter Gebäude nach einem russischen Angriff in Charkiw (Foto vom 16.04.2022) (Felipe Dana/AP/dpa)

Derzeit sollen sich noch rund 2.500 ukrainische Soldaten in einem Stahlwerk verschanzt haben. Sollte Mariupol im Südosten der Ukraine fallen, wäre es die erste größere Stadt, die Russland seit Beginn des Angriffskriegs erobert hätte.

Selenskyj: Lage "unmenschlich"

Der ukrainische Generalstab berichtet heute früh von weiteren Luftangriffen. Man rechne damit, dass sich russische Einheiten auf eine Marine-Operation zur Landung in Mariupol vorbereiteten, hieß es. Der ukrainische Präsident Selenkyj bezeichnete die Lage in der Stadt als "unmenschlich". Er beschuldigte Russland, bewusst zu versuchen, alle Menschen in Mariupol auszulöschen.

Auch andere Städte in der Ukraine waren in der vergangenen Nacht erneut Ziel von Luftangriffen. Medienberichten zufolge gab es Explosionen in der Hauptstadt Kiew und in Charkiw im Osten des Landes.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.