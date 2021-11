Der CDU-Politiker Friedrich Merz plant offenbar, für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Wie der "Spiegel" berichtet, äußerte sich Merz gestern Abend bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben- und Schwulen in der Union entsprechend. Er sagte demnach, er neige dazu, sich zu bewerben.



Die CDU will nach den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl den nächsten Vorsitzenden per Mitgliederbefragung bestimmen. Das Verfahren zur Suche nach einem Nachfolger für Parteichef Laschet ist gestern offiziell angelaufen. Nominierungen sind bis zum 17. November möglich. Ab 3. Dezember können die CDU-Mitglieder abstimmen. Der neue Vorsitzende soll schließlich auf einem Parteitag bestätigt werden.

