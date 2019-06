Nordkorea hat eine Einladung von US-Präsident Trump zu einem Treffen mit Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze begrüßt.

Pjöngjang sehe dies als interessantes Angebot, sagte Nordkoreas Vize-Außenministerin Choe Son Hui. Allerdings liege noch keine offizielle Einladung vor. Trump will im Anschluss an den G20-Gipfel im japanischen Osaka morgen nach Südkorea reisen. Er hatte zuvor über Twitter angeboten, Kim Jong Un in der demilitarisierten Zone zu treffen.



Bei einem Treffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden nicht vereinbart. Seit einem zweiten Gipfel in Hanoi im Februar herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.