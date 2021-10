Der Facebook-Konzern nennt sich künftig "Meta".

Das gab Unternehmens-Gründer Mark Zuckerberg bekannt. Der Name Facebook habe nicht mehr die ganze Angebotspalette des Konzerns widerspiegeln können. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, will Zuckerberg mit dem neuen Namen den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung "Metaverse" lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation - und auch seines Unternehmens - sieht. Auch wolle er damit den Konzern stärker aus dem Schatten seiner ursprünglichen und bisher wichtigsten Plattform Facebook führen. Zur Firmengruppe gehört neben Instagram auch die Chat-App WhatsApp.



Im "Metaverse" sollen nach Zuckerbergs Vorstellung physische und digitale Welten zusammenkommen. Zum Facebook-Konzern gehört auch die Virtual-Reality-Firma Oculus.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.