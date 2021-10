Der Facebook-Konzern wird in "Meta" umbenannnt.

Das gab Unternehmens-Gründer Zuckerberg bekannt. Er sagte zur Begründung, der Name Facebook spiegele nicht mehr die ganze Angebotspalette des Konzerns wider. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Zuckerberg mit dem neuen Namen den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung "Metaverse" lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation sieht. Im "Metaverse" sollen physische und digitale Welten zusammenkommen. Zuckerberg will laut dpa den Konzern aber auch stärker aus dem Schatten seiner ursprünglichen und bisher wichtigsten Plattform Facebook führen. Diese sowie die konzerneigenen Social-Media-Marken Whatsapp und Instagram sollen ihre Namen behalten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.