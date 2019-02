Mazedonien heißt ab sofort Nordmazedonien.

Die Namensänderung sei nun offiziell vollzogen, teilte die Regierung in Skopje am Abend mit. Auf die Umbenennung hatte sich das Balkanland mit seinem Nachbarn Griechenland im vergangenen Juni in einem Abkommen geeinigt. Athen hatte dies seit der Unabhängigkeit der ehemaligen jugoslawischen Republik im Jahr 1991 verlangt, weil im Norden Griechenlands eine Provinz ebenfalls den Namen Mazedonien trägt. Diese grenzt direkt an den nördlichen Nachbarn.



Im Gegenzug zur Umbenennung gab Griechenland seinen Widerstand gegen die Aufnahme des Landes in die Nato und die EU auf. Vergangene Woche wurde das Beitrittsprotokoll für die Aufnahme Nordmazedoniens in das Militärbündnis unterzeichnet. Nordmazedonien wird voraussichtlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres das 30. Nato-Mitglied.