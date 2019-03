Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft – das fordert die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 unterzeichnet hat. Seitdem versuchen z.B. Schulen und Arbeitgeber, dem Anspruch gerecht zu werden, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er oder sie ist. Mit unterschiedlichem Erfolg: Bei der integrierten Gesamtschule in Oldenburg werden Kinder mit und ohne Behinderung gut gemeinsam unterrichtet. Andere Schulen haben Schwierigkeiten, den Inklusionsgedanken umzusetzen. Ähnlich ist die Situation am Arbeitsplatz. Viele Arbeitgeber sind oft zurückhaltend und zahlen lieber eine Strafe.

Ist die Inklusion tatsächlich in unserer Gesellschaft angekommen?

Vor welchen Herausforderungen stehen Schulen und Arbeitgeber, wenn es um die Umsetzung geht?

Diese Fragen diskutieren wir u.a. heute in der Länderzeit vor Ort.

Gesprächsgäste:

Gesine Multhaupt, Lehrerin der Helene Lange Schule in Oldenburg

Silke Lühmann, Lehrerin der Helene Lange Schule in Oldenburg

Bettina Unruh, Geschäftsführerin des Inklusionshotels Villa Stern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Inklusionshotels Villa Stern

Schülerinnen und Schüler

