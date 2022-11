Die Lufthansa plant bis zum Ende des nächsten Jahres insgesamt 20.000 Neueinstellungen. (dpa / Markus C. Hurek)

Gesucht würden vor allem Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Um an der Spitze der Branche zu stehen, brauche die Lufthansa engagierte und motivierte Mitarbeitende für vielfältige Aufgaben und Herausforderungen, erklärte Personalvorstand Niggemann. Zuvor hatte es bereits geheißen, die Fluggesellschaft plane Milliarden-Investitionen in neue Maschinen, Ausstattung und IT.

