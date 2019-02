Wegen des EU-Austritts erwägt jedes dritte Unternehmen in Großbritannien, seine Geschäftstätigkeiten ins Ausland zu verlegen.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Unternehmerverbands "Institute of Directors" unter seinen Mitgliedern. Demnach gaben elf Prozent der rund 1.200 befragten Unternehmen an, bereits Teile der wirtschaftlichen Aktivitäten ins Ausland verlagert zu haben. Fünf Prozent der Firmen seien in der Planung, weitere 13 Prozent zögen dies in Betracht. Der größte Teil der Firmen wählte Standorte innerhalb der Europäischen Union. Generaldirektor Morgan warnte, der Ruf Großbritanniens als stabiles Umfeld für Unternehmen werde ausgehöhlt.