US-Bürger und Deutsche sehen das Verhältnis zwischen ihren beiden Ländern komplett unterschiedlich. Die Amerikaner halten es einer aktuellen Studie zufolge mehrheitlich für gut, die Bundesbürger für schlecht - überraschenderweise mit positiver Tendenz.

In Deutschland und den USA gibt es laut einer Umfrage des amerikanischen Pew-Forschungszentrums und der Hamburger Körber-Stiftung weiterhin stark abweichende Ansichten zur Qualität der Beziehungen zwischen den beiden Nato-Partnerstaaten. Demnach bezeichneten drei Viertel der Amerikaner das Verhältnis als "eher gut" oder "sehr gut" (62 bzw. 13 Prozent). Diese Meinung vertrat nur rund ein Drittel der befragten Deutschen (32 Prozent "eher gut", 2 Prozent "sehr gut"). Als "eher schlecht" oder "sehr schlecht" bezeichneten die Beziehungen nur 17 Prozent der Amerikaner (14 bzw. 3 Prozent), aber fast zwei Drittel der Deutschen (56 Prozent "eher schlecht", 8 Prozent "sehr schlecht").



Interessant ist allerdings, dass das Verhältnis von Seiten der Deutschen in diesem Jahr deutlich besser beurteilt wurde als noch 2018. Damals bezeichneten nur 24 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik die Beziehungen als "eher gut" oder "sehr gut". Der Anteil derer, die es für "eher schlecht" oder "sehr schlecht" hielten, lag noch bei 73 Prozent. Über die Gründe für diese Entwicklung gibt die Studie keine Auskunft.

Wiederwahl Trumps hätte negativen Effekt

Deutlich wird gleichwohl, dass die Abneigung der Deutschen gegenüber US-Präsident Trump weiterhin sehr groß ist. So beurteilen 87 Prozent der Befragten die Auswirkungen einer möglichen Wiederwahl Trumps im kommenden Jahr auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen "eher negativ" oder "sehr negativ" (46 bzw. 41 Prozent).



Außerdem wären die Bundesbürger in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gerne weniger auf die Vereinigten Staaten angewiesen. Das zeigt die Antwort auf die Frage: Würden Sie eine größere sicherheitspolitische Unabhängigkeit von den USA befürworten, selbst wenn der deutsche Verteidigungsetat von rund 43 Millionen Euro hierfür mehr als verdoppelt werden müsste? Darauf antworteten 52 Prozent der Befragten mit ja.



Auf den Schutz durch US-Atomwaffen würden sich nur 22 Prozent gerne weiterhin verlassen. Dagegen sind 40 Prozent dafür, dass sich Deutschland um nuklearen Schutz durch Frankreich und Großbritannien bemüht.

Gabriel: USA und Trump nicht gleichsetzen

Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke und frühere Bundesaußenminister Gabriel sagte im Deutschlandfunk, eine Distanzierung der Deutschen sei nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Europa und den USA wenig überraschend. Es sei jedoch bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten - wie andere Länder auch - häufig voreilig mit ihrem Präsidenten gleichgesetzt würden.



Der laut Umfrage wieder positivere Blick auf das Verhältnis zu den USA trotz des negativen Blicks auf Präsident Trump deutet allerdings darauf hin, dass diese Gleichsetzung inzwischen weniger stattfindet. Für die Studie wurden im September jeweils rund 1.000 Menschen in den USA und der Bundesrepublik befragt.