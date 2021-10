Die meisten der Menschen in Deutschland, die bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, dürften sich einer Umfrage zufolge kaum noch umstimmen lassen.

Bei einer vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Forsa-Erhebung gaben fast zwei Drittel der Befragten an, sich in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall impfen lassen zu wollen. Nur zwei Prozent planen sicher eine Impfung, die übrigen Befragten äußerten sich unschlüssig.



Rund ein Drittel der Nichtgeimpften begründete seine Ablehnung damit, dass sie die verfügbaren Impfstoffe für nicht ausreichend erprobt halten. Weitere Argumente waren etwa die Angst vor Nebenwirkungen, Zweifel an der Wirksamkeit der Impfstoffe oder der Wunsch nach eigenständigem Handeln.



In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 66,5 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.