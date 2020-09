Knapp ein Drittel der Deutschen hat einer Umfrage zufolge einen Hang zu Verschwörungstheorien.

In einer repräsentativen Befragung der Konrad-Adenauer-Stiftung stimmten elf Prozent der Befragten der Aussage zu, dass es geheime Mächte gebe, die die Welt steuerten. 19 Prozent hielten sie für wahrscheinlich richtig. Dabei wurden vor allem Wirtschaftsunternehmen und Banken (13 Prozent), Geheimdienste (12 Prozent) oder reiche Familien wie die Rockefellers oder Rothschilds (11 Prozent) als geheime Mächte angeführt.



Der Glaube an Verschwörungstheorien ist offenbar nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt. Er ziehe sich durch Ost und West, Alt und Jung, Männer und Frauen, zitiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Autoren der Studie. Weit verbreitet ist der Glaube an eine Weltverschwörung laut der Umfrage allerdings unter Anhängern der AfD: Unter ihnen hielt demnach eine Mehrheit von 56 Prozent den Verweis auf "geheime Mächte, die die Welt steuern", für sicher oder wahrscheinlich richtig.