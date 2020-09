Die körperlichen und verbalen Angriffe gegen Lehrkräfte haben in Deutschland laut einer Umfrage zugenommen. Das gab der Verband Bildung und Erziehung bekannt, der das Forsa-Institut mit der Untersuchung beauftragt hatte. Demnach gaben 41 Prozent der befragten Schulleitungen an, dass es in ihren Einrichtungen in den vergangenen fünf Jahren zu körperlicher Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer kam.

Bei der letzten Umfrage im Jahr 2018 waren es nur 35 Prozent. 61 Prozent berichteten zudem von Fällen psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte, das sind neun Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Aufgeführt wurden unter anderem Mobbing, Drohungen und Beschimpfungen - häufig auch über das Internet.

Anstieg der Angriffe "erschütternd"

Verbandschef Beckmann nannte den starken Anstieg der Angriffe erschütternd. Die Kultusministerien müssten nun Maßnahmen zur besseren Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer ergreifen. Immerhin sei das Thema inzwischen "deutlich mehr raus aus der Tabuzone". Weiter teilte Beckmann mit: "Wenn die Gewaltvorfälle stark steigen, bleibt die Unterstützung auf der Strecke. Das ist nicht die Schuld der Schulleitung, sondern eine Frage endlicher Ressourcen."



Mit dem Thema befasst sich auch die Sendung "Campus&Karriere" im Deutschlandfunk.

