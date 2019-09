Der sogenannten "Generation Mitte" in Deutschland geht es nach eigener Einschätzung so gut wie nie.

Zugleich sehen die 30- bis 59-Jährigen die gesellschaftliche Entwicklung zunehmend negativ. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Demnach gaben 44 Prozent der Befragten an, dass es ihnen heute besser gehe als vor fünf Jahren. Im Vergleich zu 2018 sind das zwei Prozentpunkte mehr. 16 Prozent sprachen den Angaben zufolge von einer Verschlechterung. Das seien die besten Werte, seitdem diese Umfrage durchgeführt werde, heißt es.

Zunahme von Aggressivität wird beklagt

Allerdings gebe es eine merkwürdige Diskrepanz, sagte Allensbach-Chefin Köcher bei der Vorstellung der Daten in Berlin. Bundesweit hätten die meisten Befragten der Aussage zugestimmt, dass Aggressivität, Zeitdruck und Egoismus in der Gesellschaft zunähmen. Der Respekt sinke, gute Manieren verlören an Bedeutung und die Ungeduld wachse. In Zahlen: 90 Prozent erleben Aggressivität und Egoismus vor allem im Straßenverkehr. Aber auch auf öffentlichen Plätzen (59 Prozent) und im Internet (54 Prozent) sieht sich die "Generation Mitte" damit konfrontiert. 68 Prozent der Befragten vertraten die Ansicht, dass Fremdenfeindlichkeit in Deutschland auf dem Vormarsch sei.



Vier von zehn Befragten erwarten den Daten zufolge, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren zurückfallen wird. Als Gründe hierfür werden unter anderem ein verpasster Anschluss bei wichtigen technologischen Entwicklungen, der Klimawandel, fehlende Fachkräfte und die Politik von US-Präsident Trump gesehen.



Für die repräsentative Studie wurden im Juli 1.103 Personen im Alter von 30 bis 59 Jahren befragt.