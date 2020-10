Die Gesundheitsämter können aufgrund des Anstiegs der Corona-Neuinfektionen vielerorts eine rasche Kontaktnachverfolgung kaum mehr gewährleisten.

Das geht aus einer Umfrage der "Apotheken Umschau" hervor. Demnach gibt es aktuell bei einem knappen Viertel der Behörden Verzögerungen. Dabei gehe es um sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie 1. Das seien jene Menschen, die sich für 14 Tage in Quarantäne begeben müssten und deren Gesundheit täglich überwacht werden sollte, hieß es weiter. Die Vorsitzende des Verbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Teichert, sagte im Deutschlandfunk, in manchen Städten und Kommunen stiegen die Zahlen binnen eines Tages derzeit um bis zu 100 Fälle. So schnell könne man das Personal gar nicht aufstocken, um Kontakte zeitnah nachzuverfolgen.

