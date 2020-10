Die Gesundheitsämter in Deutschland haben aufgrund des Anstiegs der Corona-Neuinfektionen vielerorts Probleme, Kontakte nachzuverfolgen.

Das geht aus einer Umfrage der "Apotheken Umschau" hervor. Demnach gibt es aktuell bei einem knappen Viertel der Behörden erhebliche Verzögerungen. Es werde dadurch immer schwieriger, Infektionsketten zu unterbrechen, hieß es weiter. Das Gesundheitsamt in Frankfurt am Main gab an, es gelinge nicht mehr, jedem Fall genau nachzugehen. In der Stadt kämen derzeit zwischen 100 und 200 Fälle pro Tag dazu, teilte der Amtsleiter mit. Auch in Nordrhein-Westfalen sind etliche Behörden inzwischen überfordert. Eine Recherche des WDR ergab, dass Kontaktpersonen häufig zu spät informiert wurden.



Die Vorsitzende des Verbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, Teichert, sagte im Deutschlandfunk, in manchen Städten und Kommunen könne man das Personal nicht schnell genug aufstocken, um Kontakte zeitnah nachzuverfolgen. Vor einem Kollaps stünden die Ämter derzeit aber noch nicht.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.