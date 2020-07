Die Kommunen kümmern sich einer Umfrage zufolge zu wenig um die Hygiene an Schulen in Deutschland.

Mehr als 70 Prozent der Befragten waren der Ansicht, dass die Hygiene an Schulen schon vor der Corona-Pandemie durch die Politik vernachlässigt worden sei. Die Umfrage unter 5.000 Personen war von der Bildungsgewerkschaft GEW in Auftrag gegeben worden. Deren Vorsitzende Tepe sagte, die Pandemie habe letztlich die Hygienemängel an Schulen aufgezeigt und Versäumnisse deutlich gemacht. Allein bei den Kommunen gebe es im Bildungsbereich einen Investitionsstau von 43 Milliarden Euro.