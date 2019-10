Jeder elfte Beschäftigte in Deutschland ist in den vergangenen drei Jahren an seinem Arbeitsplatz sexuell belästigt worden.

Das meldet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf Basis einer repräsentativen Umfrage. Demnach gaben 13 Prozent der Frauen an, sexuell belästigt worden zu sein. Bei den Männern waren es fünf Prozent. Mehr als die Hälfte der Betroffenen gab an, dass die Belästigung von Dritten ausgegangen sei - beispielsweise von Kunden oder Patienten. Bei 43 Prozent seien es Kolleginnen und Kollegen gewesen, bei 19 Prozent eine höhergestellte Person.



Der Umfrage zufolge wurden die Betroffenen am häufigsten Opfer von verbaler Belästigung wie sexualisierter Kommentare, oder aber durch Blicke und Gesten belästigt. Ein Viertel der Beschäftigten erfuhr unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen.



Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht der Studie zufolge mehrheitlich von männlichen Personen aus. Am stärksten sind Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialberufen betroffen. Dort komme hinzu, dass Belästigungen durch Kunden oder Patienten teilweise als Berufsrisiko angesehen, bagatellisiert und ignoriert würden.



Bundesfrauenministerin Giffey sagte, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sei ein weitverbreitetes Problem. Die SPD-Politikerin forderte von Arbeitgebern und Personalvertretungen konsequentes Vorgehen gegen solche Fälle. Sie hätten die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen und dem entgegenzutreten.