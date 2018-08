Mehr als jede vierte Frau in Deutschland hat laut einer Umfrage an ihrem Arbeitsplatz Formen sexueller Belästigung erlebt.

Konkret hätten 26 Prozent angegeben, davon bereits betroffen gewesen zu sein, heißt es in einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Beamtenbunds dbb. 19 Prozent erklärten, sie hätten eine solche Belästigung bei anderen in ihrem Arbeitsumfeld wahrgenommen. Die Werte unterscheiden sich den Angaben zufolge kaum zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft. Forsa-Chef Güllner sagte, die #MeToo-Debatte habe die Menschen sensibilisiert. Deshalb hätten so viele Frauen über die Belästigung Auskunft gegeben.



Laut der Umfrage haben auch sechs Prozent der Männer schon sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten erfahren. Am stärksten betroffen sind der Umfrage zufolge Frauen und Männer in der Altersgruppe der 14- bis 29-jährigen (mit 22 Prozent), gefolgt von Menschen ab 60 (16 Prozent).



44 Prozent der Betroffenen gaben an, gegen die Belästigung vorgegangen oder Hilfe geholt zu haben. Von denen, die sich keine Hilfte holten, gab jeder Vierte als Grund an, den Vorfall nicht als so schlimm empfunden zu haben. Fast jeder Fünfte erklärte, dies aus Angst oder Unsicherheit gelassen zu haben.



Die Umfrage ist ein Sonderkapitel einer turnusmäßigen Forsa-Befragung für den dbb über Einstellungen gegenüber Staat, Berufen und öffentlichem Dienst. Dafür wurden im Juni 1.004 Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes, 1.007 Beschäftigte der Privatwirtschaft und 1.003 repräsentativ ausgewählte Bürger befragt.