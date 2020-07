Einer repräsentativen Umfrage zufolge befürchtet jeder zweite in Deutschland einen Zusammenbruch der Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie.

Wie die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf das Ergebnis einer Forsa-Erhebung im Auftrag der Techniker Krankenkasse schreibt, gaben genau 50 Prozent der Befragten dies zu Protokoll. Die Ausnahmesituation schlägt sich auch auf den Arbeitsalltag nieder. 38 Prozent der Befragten nannten ihre Arbeit stressiger als vor der Pandemie. Einsamkeit und Langeweile wurden jeweils von 22 Prozent der Umfrageteilnehmer genannt.



Laut der Studie belastet die Pandemie die Jüngeren stärker als die Älteren: Jeder Dritte unter 60 Jahren (38 Prozent der 18- bis 39-Jährigen und 40 Prozent der 40- bis 59-Jährigen) gab an, starke Probleme mit der Situation zu haben. Deutlich entspannter sind die über 60-Jährigen. Nur 27 Prozent von ihnen fühlen sich von den Umständen sehr belastet - und das obwohl sie zur Risikogruppe zählen. Dies könne daran liegen, heißt es, dass die Jüngeren in der Regel in ihrer Freizeit aktiver seien. Da Reisen oder Treffen mit Freunden während des Lockdowns wegfallen mussten, hätten sie die Zeit als größeren Einschnitt erlebt als die Älteren.

Jeder Zweite in Deutschland fühlt sich psychisch belastet

Darüber hinaus fühlt sich fast jeder zweite in Deutschland durch die Corona-Pandemie psychisch belastet. Wie Funke-Mediengruppe weiter berichtet, gaben 57 Prozent der befragten Frauen und 42 Prozent der befragten Männer an, sich gestresster zu fühlen als sonst. Ein Grund sei die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung samt Homeschooling zu Hause. Diese Zweifachbelastung sei vermutlich auch einer der Gründe für die unterschiedlich hohe Stressbelastung von Frauen und Männern während der Pandemie, heißt es.



Diese These scheint durch ein weiteres Ergebnis gedeckt zu sein. So hätten 69 Prozent der befragten Eltern angegeben, durch den Alltag in der Corona-Zeit gestresst zu sein. 68 Prozent dieser Gruppe verwiesen demnach auf Homeoffice als entscheidenden Faktor für ihre Stressgefühl. Demgegenüber erklärte nur knapp die Hälfte der Erwerbstätigen ohne Kinder, im Homeoffice gestresst zu sein. Als besondere Belastung empfanden 80 Prozent der Befragten den fehlenden Kontakt zu Familie und Freunden. Am zweithäufigsten wurde die Angst vor einer Corona-Erkrankung der Angehörigen genannt (57 Prozent). Kita- und Schulschließungen (56 Prozent) nannte jeder Zweite.



Für die Studie wurden im Mai 1.000 volljährige Bürgerinnen und Bürger befragt.