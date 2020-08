Knapp jeder zweite Bundesbürger ist für härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen.

Das zeigen Zahlen des ARD-Deutschlandtrends. 46 Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, die derzeit bestehenden Strafen gingen nicht weit genug. Demgegenüber halten 36 Prozent die Strafen für ausreichend. 11 Prozent der Befragten sind der Ansicht, die Strafen gingen bereits zu weit.



Die Corona-Maßnahmen selbst halten die meisten Befragten - 59 Prozent - für ausreichend. Für 28 Prozent der Befragten gehen die aktuellen Alltagseinschränkungen und Auflagen nicht weit genug, für jeden Zehnten (11 Prozent) gehen sie dagegen zu weit.



Die Angst vor Ansteckung ist dagegen wenig ausgeprägt. Die Sorge, dass man sich selbst oder dass sich Mitglieder der Familie anstecken, ist bei 71 Prozent der Befragten weniger groß oder klein. Lediglich bei 28 Prozent ist diese Sorge sehr groß oder groß. Sollte es einen Impfstoff geben, würden sich 44 Prozent auf jeden Fall und 30 Prozent wahrscheinlich impfen lassen. Je 12 Prozent würden das wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall tun.



In den vergangenen Tagen war über eine Erhöhung der Bußgelder etwa bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen diskutiert worden. Nordrhein-Westfalen hatte am Mittwoch eine härtere Gangart angekündigt. In den Bundesländern gelten bei dem Thema unterschiedliche Regeln.

