Mädchen und junge Frauen erleben laut einer Umfrage mehr Belästigung online als auf der Straße.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Kinderrechtsorganisation Plan International, die zum Weltmädchentag am 11. Oktober vorgestellt wurde. Demnach erfahren 58 Prozent der weltweit 14.000 befragten Mädchen Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen in den sozialen Medien. Unter den gut eintausend in Deutschland Befragten waren es sogar 70 Prozent.



Viele Mädchen und junge Frauen fühlten sich in sozialen Netzwerken machtlos, hieß es. Plan International rief Internetnutzerinnen auf, einen offenen Brief mit Forderungen nach wirksamen Maßnahmen an die Betreiber der Digital-Plattformen zu unterschreiben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.