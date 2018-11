Dass Frauen auf der Straße sexuell belästigt werden, ist in vielen westlichen Ländern offenbar Alltag.

Eine Umfrage einer französischen Stiftung in sechs Ländern hat ergeben, dass in den USA jede zweite Frau auf der Straße schon sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen erlebt hat. In Großbritannien sind es 43 Prozent, in Spanien 40 und in Frankreich 39 Prozent. In Deutschland berichteten 36 Prozent der Frauen von solchen Vorfällen, auch, dass sie zum Beispiel verfolgt wurden. In Italien sind es 25 Prozent.



Jede zehnte Frau in Deutschland gab an, dass sie in ihrem Leben schon mal Opfer sexueller Gewalt auf der Straße geworden ist. In Großbritannien gaben dies 18 Prozent der befragten Frauen an, in den USA fünf Prozent.



Für kommenden Samstag haben in Frankreich verschiedene Verbände und Persönlichkeiten in Paris und anderen Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto "Wir alle" wenden sie sich gegen sexuelle Gewalt.