Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten den Bundestag mit seinen 709 Mitgliedern für zu groß.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 71 Prozent, dass dem Parlament zu viele Abgeordnete angehören. 11 Prozent gaben an, sie halten die Anzahl der Sitze für genau richtig, und 3 Prozent meinten, der Bundestag müsse vergrößert werden.



Letzteres wird mit der Bundestagswahl aber voraussichtlich passieren - Grund dafür ist das deutsche Wahlsystem. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Abgeordneten noch einmal zunehmen wird. Sie schließen ein Anwachsen auf mehr als 1.000 Abgeordnete nicht aus. Die Normgröße des Bundestags beträgt 598 Mandate. Seit der Wahl 2017 zählt er 709 Abgeordnete. CDU/CSU und SPD haben zwar im vergangenen Oktober eine Änderung des Wahlrechts durchgesetzt - diese wird nach Auffassung von Fachleuten aber wohl nicht zur Verkleinerung des Parlaments führen.



In Deutschland gilt das personalisierte Verhältniswahlrecht. Mit der Erststimme wird in jedem der 299 Wahlkreise ein Kandidat direkt gewählt. Entscheidend für die Stärke einer Partei im Parlament ist aber ihr Zweitstimmergebnis. Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt, die dazu Landeslisten aufstellen. Im Idealfall würden über die Listen ebenfalls 299 Abgeordnete in den Bundestag einziehen.



Hat eine Partei jedoch über die Erststimme mehr Direktmandate erhalten, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, darf sie diese behalten. Man spricht von Überhangmandaten. Damit sich die über das Zweitstimmenergebnis ermittelten Mehrheitsverhältnisse trotzdem tatsächlich im Bundestag abbilden, erhalten die anderen Parteien dafür Ausgleichsmandate.



Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.