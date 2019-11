In Deutschland und den USA gibt es einer Studie zufolge weiterhin stark abweichende Ansichten zur Qualität der Beziehungen zwischen den beiden Nato-Partnerstaaten.

In einer in Washington und Berlin veröffentlichten Umfrage des Pew-Forschungszentrums und der Körber-Stiftung bezeichneten drei Viertel der Amerikaner das Verhältnis als gut oder sehr gut. Diese Meinung vertraten nur 34 Prozent der befragten Deutschen. Als schlecht oder sehr schlecht bezeichneten die Beziehungen nur 17 Prozent der Amerikaner, aber 64 Prozent der Deutschen. Für die Studie wurden im September jeweils rund 1000 Menschen in den USA und der Bundesrepublik befragt.



Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke und frühere Bundesaußenminister, Gabriel, sagte im Deutschlandfunk, eine Distanzierung der Deutschen sei nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Europa und den USA wenig überraschend. Es sei jedoch bedauerlich, dass die Vereinigten Staaten - wie andere Länder auch - häufig voreilig mit ihrem Präsidenten gleichgesetzt würden.