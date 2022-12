Ist die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr bald Geschichte? (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Darin spricht sich jeder Zweite gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zum jetzigen Zeitpunkt aus. 60 Prozent lehnen es ab, dass die Isolationspflicht für Infizierte aufgehoben wird. Fast zwei Drittel sagen außerdem, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei.

Die Erhebung fand kurz vor der Äußerung des Virologe Drosten statt, der geäußert hatte, er halte die Pandemie für überwunden. Drosten löste damit eine öffentliche Debatte unter Fachleuten und in der Politik aus. Auch in der Ampel-Koalition kam es deshalb zu Kontroversen. FDP-Justizminister Buschmann forderte, alle Corona-Maßnahmen fallen zu lassen, SPD-Gesundheitsminister Lauterbach ist dagegen. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

