Viele Menschen machen sich Sorgen wegen des Klimawandels - und sind gleichzeitig überzeugt davon, dass sie schon genug tun, um ihn aufzuhalten.

Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Kantar in zehn Industrieländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Singapur. Den Daten zufolge sind mehr als 60 Prozent der Befragten überzeugt davon, dass der Klimawandel das größte Umweltproblem der Zeit ist - und auch davon, dass mehr passieren muss, um ihn aufzuhalten.

Stolz auf den eigenen Beitrag

Viele der Befragten sind auch der Meinung, dass sie selbst viel mehr tun als ihre Regierung, die Unternehmen oder auch ihre Nachbarn. Demnach würden 76 Prozent zwar mehr Regulierungen zum Schutz der Umwelt akzeptieren, beinahe genau so viele sind aber auch stolz darauf, was sie selbst bereits für die Erhaltung unserer Welt tun. Beinahe die Hälfte der Teilnehmenden glaubt deshalb, dass sie ihr eigenes Verhalten nicht ändern müssen.



Immerhin 51 Prozent aber gaben an, dass sie individuelle Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen würden. Dabei sind die Menschen in Polen und Singapur mit 56 Prozent Zustimmung gewillter als Deutsche (44 Prozent) und Niederländer (37 Prozent).



Die Umfrage zeigt auch: Maßnahmen wie Verzicht zum Beispiel bei Flugreisen, Fleischkonsum oder Energie halten viele für weniger wichtig im Kampf gegen den Klimawandel als Müll zu recyclen und die Abholzung von Wäldern zu stoppen.

